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20 Mayıs 2018 17:36

Tütün yasasının ertelenmesi üreticileri rahatlattı

Adıyaman Merkez ve Köy Muhtarları Derneği Başkanı Şevket Alagöz, 1 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe girecek olan tütün yasasının 1 yıl ertelenmesinin tütün üreticilerini rahatlattığını kaydetti.

Tütün yasasının ertelenmesi üreticileri rahatlattı

20 Mayıs 2018 17:36


Planlanan tütün yasasının 1 yıl ertelenmesinin herkesi oldukça çok sevindirdiğini belirten Alagöz, “Sarmalık kıyılmış tütün yönetmeliğinin çıkartılması ve kooperatifleşmeyi sağlamak ve daha sağlam bir zemine oturtulabilmesi için bizlere tanınan bu süre gerçekten çok önemlidir. Tütün yasasının 1 yıl ertelenmesi ve bunun yanı sıra tesis kurmak için maliyeti oldukça yüksek olan tam teşekküllü ve yeni teknoloji şartının kaldırılması, tesis kurulumundaki önemli engellerden birini kaldırmış bulunmaktadır. İnşallah vergi boyutunda da böylesine güzel gelişmeler yaşayacağız ve tütünümüzü serbestçe piyasaya arzını sağlayacağız. Sarmalık kıyılmış tütünümüzün önündeki engelleri bir bir aşıyoruz. İnşallah yakın süreçte vergi boyutunu da aşacağımızın inancındayım. Bu konuda bizlere hiçbir zaman desteğini esirgemeyen ve önümüzdeki engelleri aşmamızı sağlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Ahmet Aydın’a, milletvekillerimize, Valimiz Nurullah Kalkancı ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ve şükranlarımı sunarım” diye konuştu.




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