Tütün yönetmeliği konuşuldu

Adıyaman'ın milletvekilleri ve ziraat odası başkanları Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Ahmet Kavak'ı ziyaret ederek, tütün ile ilgili çıkarılacak yönetmeliği konuştu.

Tütün ve Alkol Dairesi Başkanı Ahmet Kavak'ı makamında ziyaret eden Adıyaman heyeti, ziyarette sarmalık kıyılmış tütünler ile ilgili süreç ve gelişmeler hakkında bilgi aldı. Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan ziyaret ile ilgili yaptığı açıklamada, Tütün Yönetmeliği ve süreç hakkında bilgi aldıklarını belirtti.

Ahmet Kavak sarmalık kıyılmış tütün yönetmeliği için çalışmaların ve sürecin hızlandırıldığını dile getirdiğini aktardı.

Ziyarete Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş ile birlikte Adıyaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Salih Şahan, Kahta Ziraat Odası Başkanı Fatin Rüştü Zorlu Turanlı, Tut Ziraat Odası Başkanı Ahmet Özen ve Sincik Ziraat Odası Başkanı Kadir Altıntel katıldı.