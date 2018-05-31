Tuz Hanının restorasyonu için imzalar atıldı

Yıllardır devam eden çalışmalarda nihayet sonuca ulaşıldı. Adıyaman İl Özel İdaresi, Adıyaman’ın tarihi kimliğini öne çıkarmak amacıyla hazırladığı restorasyon projesiyle yıkılmaya yüz tutan tarihi tuz hanına yeniden hayat veriyor. İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmalarına başlanacak olan 200 yıllık tarihi tuz hanının turizme kazandırılması hedefleniyor.

İl Özel İdaresi bütçesinden 10 milyon TL ile restore edilecek tarihi yapının 1 milyon TL’sini İpekyolu Kalkınma Ajansı karşılayacak.

Tarihi tuz hanının restorasyon çalışmaları için tahsis edilecek 1 milyon TL kaynak için Vali Nurullah Naci Kalkancı’nın makamında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Avukat Sami Işık’la İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz arasından protokol imzalandı.

Yerli ve yabancı turist için Adıyaman il merkezini bir cazibe merkezi haline getirecek olan tarihi tuz hanının restorasyonunun önemine değinen Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Yıllardır köhne durumda olan oturakçılar pazarından bulunan tarihi tuz hanının restore edilerek bu önemli kültürel mirasın korunup gelecek kuşaklara aktarılması önem taşımaktadır. Günümüz turizm hareketleri incelendiğinde, Adıyaman’ı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin il merkezine inmedikleri açıkça görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri de şehir merkezinde cazibe merkezlerinin oluşturulamamış olduğu görülecektir. Bu tarihi yapının restore edilerek hizmete sunulması ile birlikte şehir merkezinde bir cazibe merkezi oluşturulacak. Sadece yan duvarları ayakta kalan tarihi han restorasyonla yıkımdan kurtarılacak. Han içerisinde yer alan dükkan ve mekanların turizme yönelik hizmet ve işgal konularını içeren yeni iş imkanlarının ortaya çıkarılması sağlanacak. Bu kapsamda en az on adet işyerinin ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Restorasyonla, kurtarılacak olan tuz hanının tarihi oturakçı pazarında bulunan yaklaşık 30 civarındaki tescilli eserlere de bir bütünlük kazandırılmış olacaktır. Kısacası şehir merkezinde bulunan bu tarihi eserin restorasyonuyla birlikte koruma bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı gibi gelecek kuşaklara da eserin aktarımı söz konusu olacaktır. İnşallah yakın zamanda restorasyon çalışmalarına başlayacağız. Bu tarihi yapının restore edilerek hizmete sunulması ile birlikte tarihi doğal ve kültürel değerleri bir açık hava müzesi konumunda olan Adıyaman’a ayrı bir renk katacaktır. Şimdiden Adıyaman’ımıza hayırlı ve uğurlu olsun” diye konuştu.