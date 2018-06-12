Tuz hanının restorasyonuyla ekonomik girdi sağlanacak

Yıllardan beri kamulaştırma sorunu çözülmediği için bekleyen Tarihi Tuz Hanı Restorasyon Projesinde mutlu sona gelindi. Oturakçı Pazarında yer alan ve Adıyaman’ın tarihi kimliğini öne çıkarmak amacıyla hazırlanan restorasyon projesiyle yıkılmaya yüz tutan tarihi Tuz Hanına yeniden ticaretin merkezinde olacak.

İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırma çalışmaları tamamlanarak restorasyon çalışmaları başlayacak olan Tuz Hanı restorasyonu için İl Özel İdaresi bütçesinden 10 milyon TL, İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından 1 milyon TL’si karşılanacak.

Tuz Hanı restorasyonu ile birlikte şehir merkezinde bir cazibe merkezi oluşturulacak. Adıyaman’a gelen yerli ve yabancı turistlerin alışveriş yapabilecekleri, ekonomik girdi sağlayacakları bir merkez haline getirilmesi planlanıyor.

Sadece yan duvarları ayakta kalan tarihi Tuz Hanı restorasyonla yıkılmadan kurtarılacak. Han içerisinde yer alan dükkan ve mekanları turizme yönelik hizmet ve iştigal konuları içeren yeni iş imkanları ortaya çıkarılacak. Bu kapsamda en az 10 adet işlerin ortaya çıkaracağı düşünülüyor. Oturakçı Pazarında bulunan yaklaşık 30 civarındaki tescilli esere bütünlük kazandırılacak.

Yerli ve yabancı turist için Adıyaman il merkezini bir cazibe merkezi haline getirecek olan tarihi tuz hanının restorasyonunun önemine değinen Vali Nurullah Naci Kalkancı, “Yıllardır köhne durumda olan Oturakçılar pazarından bulunan tarihi tuz hanının restore edilerek bu önemli kültürel mirasın korunup gelecek kuşaklara aktarılması önem taşımaktadır. Günümüz turizm hareketleri incelendiğinde, Adıyaman’ı ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin il merkezine inmedikleri açıkça görülmektedir. Bunun en önemli sebeplerinden biri de şehir merkezinde cazibe merkezlerinin oluşturulamamış olduğu görülecektir. Bu tarihi yapının restore edilerek hizmete sunulması ile birlikte şehir merkezinde bir cazibe merkezi oluşturulacak. Sadece yan duvarları ayakta kalan tarihi han restorasyonla yıkımdan kurtarılacak. Han içerisinde yer alan dükkan ve mekanların turizme yönelik hizmet ve işgal konularını içeren yeni iş imkanlarının ortaya çıkarılması sağlanacak. Bu kapsamda en az on adet işyerinin ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Restorasyonla, kurtarılacak olan tuz hanının tarihi oturakçı pazarında bulunan yaklaşık 30 civarındaki tescilli eserlere de bir bütünlük kazandırılmış olacaktır. Kısacası şehir merkezinde bulunan bu tarihi eserin restorasyonuyla birlikte koruma bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunacağı gibi gelecek kuşaklara da eserin aktarımı söz konusu olacaktır” dedi.

Kalkancı, “Tüm gerekli olan kamulaştırma işlemleri bitmiş olup Tuz Hanı Restorasyon Projesinin yaklaşık maliyet hesapları için Müzeler Genel Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Bugüne kadar 25 adet parsel kamulaştırılmış olup toplamda hissedar sayısı 154 kişidir. Bugüne kadar ödenen toplam kamulaştırma bedeli 2 milyon 396 bin 278 TL’dir. Kamulaştırma çalışmaları yapılırken malik sayısı çok fazla olduğundan işlerin hızla ilerlemesi için idaremizce yoğun bir çalışma sergilendi” diye konuştu.