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20 Eylül 2017 10:37

Üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Adıyaman Atatürk Bulvarı Eğriçayı Çayı Köprü girişinde 3 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Üç aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

20 Eylül 2017 10:37


Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk Şimşek yönetimindeki 51 KS 778 plakalı otomobil sürücüsü karşısına çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu çevirerek frene basınca aynı istikamette ilerleyen Cengiz Yılmaz’ın kullandığı 02 LF 721 plakalı hafif ticari araç ve Gökhan Yalın yönetimindeki 02 FN 840 plakalı otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.


Kazada araçlarda bulunan Harun Arslan, Sümeyye Aslan, Metin Doğan, Polat Taşkın ve Cengiz Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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