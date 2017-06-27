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27 Haziran 2017 17:01

Üç otomobil birbirine girdi: 9 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çatalağaç köyünde 3 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Üç otomobil birbirine girdi: 9 yaralı

27 Haziran 2017 17:01


Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adana istikametine gitmekte olan Muharrem Kaya yönetimindeki 80 DR 159 plakalı otomobil ile Mahmut Düzyol yönetimindeki 27 V 4571 plakalı otomobil Çatalağaç köyü girişinde çarpıştı. Daha sonra arkadan gelen Sevim Güneysu idaresindeki 02 BF 148 plakalı otomobil 80 DR 159 plakalı otomobil ile çarpıştı.


Kazada, 02 BF 148 plakalı otomobilde bulunan Sevim Güneysu, Beritan Karakuş, Beren Zeycan Karakuş, 80 DR 159 plakalı otomobilde bulunan sürücü Muharrem Kaya, Hacer Kaya, Metin Başer, Fatime Başer ile Serdar Çalışkan, 27 V 4571 plakalı otomobil sürücüsü Mahmut Düzyol yaralandı.


Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Beren Zeycan Karakuş, Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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