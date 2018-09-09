Ücretsiz kurs büyük bir başarıya imza attı

Orta öğretim mezunu öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) destekleme kurslarında yıl boyunca ücretsiz eğitim gördü. Burada, soruyu anlama, soruyu çözme ve ders noktasındaki noksanlarını ücretsiz bir şekilde tamamlayan öğrenciler, diledikleri üniversiteyi kazanmanın heyecanını yaşadı. Kahta Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan üniversiteye hazırlık YKS destek kurslarında eğitim gören orta öğretim mezunu yaklaşık 200 öğrencinin 38’ lisans düzeyinde 36’sı ise ön lisans düzeyinde çeşitli üniversitelere yerleşti.

Kahta Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ramazan Güllü, dershanelerin özel okullara dönüştürülmesinin ardından YKS Destek Kurslarına katılan öğrencilerin büyük bir başarı ivmesi yakaladığını belirtti.

Güllü, “Öğrencilerimizin başarısı yüreğimizi kabartmıştır. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzde açılan ücretsiz kurslarımıza katılan 74 öğrencimiz diledikleri bölümleri kazandı. Öğrencilerimiz, uzun ve yorucu bir sınav maratonunu ardından doğru ve isabetli bir tercihle üniversiteliler ailesine katıldı. Kendilerini tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz” diye konuştu.