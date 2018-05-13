Ufka Yolculuk yarışmasında ödül töreni

Server Gençlik tarafından organize edilen ve uygulanan 6. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasında ilçe bazında dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi.

Türkiye’de yazılı, Dünya genelinde ise online olarak yarışmacıların katıldığı 3 farklı dilde hazırlanan Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışmasına binlerce çocuk, genç ve yetişkin katıldı.

Kuran ve Sünnet’in ayrılmaz bir bütün olduğunun anlatılması amacıyla düzenlenen yarışmanın ilçe bazında C kategorisinde Mustafa Ulutaş birinci, Mehmet Müslüm ikinci, Şükrü Yilanci ise üçüncü oldu.

İlçe bazının A kategorisinde Muhammet Ararat birinci, Zeynep Betül Yağcı ikinci, Sedanur Vural ise üçüncü oldu. Yarışmada A ve C kategorisi ilçe birincileri 600 TL, ikinciler 500 TL, üçüncüler ise 400 TL para, madalya ve teşekkür belgesi ile ödüllendirildi.

Kuran ve Sünnet bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen yarışmaya katılana herkese teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, “Sünnet olmadan ümmet olmaz, muhabbet, rehber olmadan da istikamet doğru olmaz. İstikametimizin doğru olması için rehberimizin doğru olması lazım. Ümmetin en büyük rehberi de peygamber efendimizdir. Peygamber efendimizi yaşattıkları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Dereceye giren bütün arkadaşlarımızı kutluyorum. Sizler bizim geleceğimizsiniz, yarınımızsınız. İstikametinizin doğru olması için peygamber efendimizi iyi bir şekilde tanımanız lazım. O nasıl bir hayat yaşamış ise bizimde öyle bir hayat yaşamamız lazım. İstikametini düzeltmek ve rehberini tanıma adına yarışmaya katılan herkes bizim için kazanmıştır” diye konuştu.

Kahta Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulunda düzenlenen ödül törenine ilçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen, KAHÇEV Dernek Başkanı Muhittin Kucak, KİMDER Başkanı Osman Dündar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.