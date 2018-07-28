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28 Temmuz 2018 10:43

Ülkü Ocakları ‘Askıda Ekmek’ projesi başlattı

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı kentte belirlenen yerlere ihtiyaç sahipleri için ekmek bıraktı.

Ülkü Ocakları ‘Askıda Ekmek’ projesi başlattı

28 Temmuz 2018 10:43


MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanlığı tarafından başlatılan ‘Askıda Ekmek’ projesi ile ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hedefleniyor. Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin ve gençler ihtiyaç sahibi vatandaşlar için askıya ekmek bıraktı.


Başkan Taha Şahin açıklamasında, “Aziz Türk Milletinin hiçbir ferdinin bir lokma ekmeğe muhtaç olmaması, milletimizin arasında birlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün artırılması adına bu kampanya başlatıldı. ‘Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ anlayışı doğrultusunda, Liderimiz Devlet Bahçeli’nin talimatlarıyla ‘Askıda Ekmek’ projesini başlatıyoruz. Bu noktada dayanışma duygusuyla kampanyamızı başarıyla yürütmek adına hassas bir çalışma yapacağız” diye konuştu.




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