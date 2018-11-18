Ülkü Ocakları Doğu Türkistan'daki zulme dikkat çekti

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, Doğu Türkistan'da ki zulme dikkat çekti.

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin yaptığı basın açıklamasında Doğu Türkistan'da ki zulmü sert bir şekilde kınadığı belirtti.

Taha Şahin, “Doğu Türkistan'da yaşananları dünya kör ve sağır rolünü oynamaktadır. Bu olay Müslüman Türklere açılan savaştır. Camiler de komünist bayrağı hatta paçavrası asılmaktadır. Çin hastanesinde sakallı ve başörtülü girilemezken, icap giymiş hanımlar 5 bin 600 Dolar para cezasına çarptırılmaktadır. Kuran'ı Kerim öğretmenin cezası 10 yıl hapistir. 4 milyon 500 bin kişi katledilmiştir. 28 bin mescit bilerek diskolara çevrilmiştir. 34 bin İslam kitabı yakılarak yok edilmiştir. 18 bin medrese kapatılarak tamamen şarap üretim hanesi yapılmıştır. 120 bin din adamı idam edilmiştir. Bu zulümler, işkenceler devam etmektedir. Her zulmün, işkencenin, katliamların denendiği yer haline gelmiştir. İffetli Türk kızları, zorla Çin askerleri ile evlendirilmektedir. Çince bilmeyen cezalandırılmaktadır. Kahpe Çin, Doğu Türkistan topraklarında 40 nükleer test gerçekleştirmiştir. Bu nükleerde zararın haddi hesabı yoktur. Doğu Türkistan dünyanın en büyük açık hava hapishanesi konumundadır. Orada ki soydaşlarımız asla yalnız değildir. En yakın zaman da bu konu ile alakalı bir şeyler yapılmalıdır. Başbuğumuz Alparslan Türkeş derki, ‘Nerede bir Türk var ise orası bizim ilgi alanımızdır.' Kahrolsun kızıl Çin, yaşasın tam bağımsız Doğu Türkistan” ifadelerini kullandı.