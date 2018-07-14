Ülkü Ocakları İl Başkanı Şahin’den 15 Temmuz açıklaması

Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, önce ülkem ve milletin sonra partim ve ben anlayışına sahip olduklarını belirterek, 15 Temmuz ile ilgili yaşananları dile getirdi.

Başkan Taha Şahin, “15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları rehin alınmıştır. Darbenin başarıya ulaşmasını önleyen hamlelerden biri 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar’ın Genelkurmay Başkanlığına atanması oldu. Cumhurbaşkanımız Marmaris’ten ayrılmıştır ve kimseye güveneceğini bilmez Orgeneral Ümit Dündar arar ve ‘İstanbul’a güvenli bir şekilde iniş yapabilirsiniz’ der. Cumhurbaşkanımız sorar, ‘sana nasıl güvene bilirim?’ Ümit Dündar ‘Beni Dr. Devlet Bahçeli’ye sorun efendim’ der.

Kararlılıkla bir kez daha milletimizin şeref ve istiklali için cennete kanatlanan başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle ve şükranla yad ediyoruz. Bu şanlı direniş sürecinde gazilik mertebesine erişen kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Adeta Çanakkale’de olduğu gibi yedi düvele göğsünü siper ederek, bu aziz vatanı yeniden vatan kılan necip milletimizi şükranla ve saygıyla selamlıyoruz” dedi.

Şahin açıklamasının devamında, “Darbeler açısından hafızası taze olan milletimizle birlikte, ezanları susturan darbelerden, darbecileri kahreden ve darbeleri püskürten salalara bizi ulaştıran Rabbimiz’e nihayetsiz şükürler ediyoruz. 15 Temmuz destanı yazan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şifa diliyoruz. 15 Temmuz destanının yıldönümünde vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize kast eden hain terör örgütü ve işbirlikçilerini unutmadığımızı, unutmayacağımızı ve unutturmayacağımız” diye konuştu.