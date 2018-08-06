Ülkü Ocaklarından sünnet şöleni

Kerkük ve Musul’dan gelerek Adıyaman’da yaşayan Türkmen ailelerin 20 çocuğu Adıyaman Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından sünnet ettirildi. Gazi İmam Hatip Ortaokulu Bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe bir çok aile katıldı.

Sünnet şöleninde konuşan Ülkü Ocakları Adıyaman İl Başkanı Taha Şahin, “Ülkü Ocakları mazlumun yanındadır. Bizler memleketimizde yaşayan Kerkük’lü, Musul’lu Türkmen ailelerimizin yalnız olmadıklarını hissettirmek için 20 çocuğumuzun sünnet şöleninde buluştuk. Bir Türkmen atasözü derki; ‘Damlaya damlaya göl olur, damlamaz ise çöl olur’ sözünü ele aldığımızda bu programda bizlere destek veren MHP 27.Dönem Milletvekili 1. sıra adayı Selim Çakır, Milli Eğitim Müdürü Mete Kızılkaya’ya desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.