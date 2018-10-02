Ulucami Mahallesinde kentsel dönüşüm yıkımı

Mara, Varlık, Musalla, Ulucami ve Alitaşı Mahallelerinin bir kısmını kapsayan 61 hektarlık alanda gerçekleştirilmesi planlanan kentsel dönüşüm çalışmaları çerçevesinde Ulucami Mahallesinde bazı yapılar yıkıldı. Yıkılan yapılarla ilgili bilgi veren belediye görevlileri, “Uzun uğraşlar sonucunda bürokratik işlemleri tamamlayıp, hak sahipleriyle görüşmelerde bulunan ekiplerimiz, görüşmeler neticesinde anlaşılan hak sahiplerinin yapılarını satın alarak bir bir yıkımını gerçekleştiriyor. Kentsel dönüşüm projesi hayata geçerse şehrimiz yeni bir yüz, yeni bir çehre, yeni bir çarşı, yeni bir sosyal alan ve yeni bir konut alanına kavuşmuş olacak” diye konuştu.