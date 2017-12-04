Uluslararası kongreye Adıyaman Üniversitesinden katılım sağlandı

Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresine Adıyaman’dan 3 öğretim üyesi katıldı.

On farklı ülkeden bilim adamlarının katıldığı kongrede 137 bildiri sunuldu. Kongrede, her biri kendi alanında yaratılışa deliller getiren bilimsel faaliyetler anlatıldı. Üç gün süren kongrede Biyoloji, Tıp, Felsefe, Sosyoloji, Fizik, Kimya, Tarih, İlahiyat başta olmak üzere birçok bilimsel sahadan bildiriler sunuldu.

Kongreye Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Mehmet Zülfü Yıldız ve Doç. Dr. Ahmet Zafer Tel bilim kurulu üyesi olarak katıldı. Kongrede Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Zafer Tel ile Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Temel birer bildiri ile katıldı.

Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ahmet Zafer Tel, “Bu kongrede, ateizm tabanlı ve pozitifist bilime dayalı evrim görüşü ile bir yaratıcının inkar edilmesinin doğru olmadığı, evrim görüşünün bir teoriden çok felsefik bir düşünce tarzı olduğu konusunda bir ortak görüş belirmiştir. Batı, bilimi bizden almış ve ateizme sürüklemiştir. Bilim ve fen bizim malımızdır, bu kongre ile aslına rücu etmektedir. Faydasız ilimden Allaha sığınan bir toplumun evlatlarıyız. Ruh ve manadan yoksun bırakılan bilime ruh ve mana kazandırmak asli vazifemiz olmalıdır. Batı medeniyetiyle hayvan mertebesine indirgenen insanı ve insanlığı tekrar mahlukatın en şereflisi yapacağız. Kadim İslam medeniyetinin küllenmiş değerlerini tekrar harekete geçiriyoruz. Sonuç bildirgesinde, bu kongrenin bilim sahasında bir milat olduğu, bundan sonra fiziki düşüncenin yanında metafiziğin de bilimsel bilgi olarak değerlendirileceği, batı aleminin pozitivist felsefeyi bilim olarak kabul etmesi ve bizi de bu esaret altına almış olmasının yanlışlığı, batı felsefesine tebaiyetin sona erdiğinin vurgulanması çok önemli sonuçlardan birisidir. Kongreye katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Etkinlikleri Destekleme Programı ile kongrede sunduğumuz her iki bildiriyi de desteklemiştir. Böylesi önemli bir kongrede Adıyaman Üniversitesi olarak boy göstermekten büyük mutluluk duyduğumu belirtmek isterim. Bize olan desteklerinden dolayı Üniversitemiz yönetimine ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.