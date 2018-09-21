UME öğrencilerine eğitim verildi

dönem UME öğrencilerine yönelik, ‘İşbaşı Öncesi İş Yerine Uyum' eğitimi verildi.

Mühendislik Fakültesinde 2015 yılında başlatılan UME kapsamında 32 kişilik 6. dönem UME öğrencileri için bir dönem boyunca çalışacakları, 10 farklı ilde bulunan akredite kuruluşlara gitmeden önce iş sağlığı ve güvenliği, iş disiplini, zaman yönetimi gibi konuların yer aldığı eğitim düzenlendi.

Mühendislik Fakültesinin son sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen ve mezun olabilmeleri için gerekli şartlar arasında yer alan UME'ye hak kazanan çevre mühendisliği bölümünden 15, gıda mühendisliği bölümünden 5, inşaat mühendisliği bölümünden ise 12 olmak üzere toplam 32 ume öğrencisi bir günlük işbaşı öncesi iş yerine uyum eğitim programına katılarak program sonunda 10 farklı ildeki çeşitli akredite kuruluşlarda çalışmak üzere iş yerlerine uğurlandı.

Öğrenciler bir dönem boyunca iş yerlerinde çalıştıktan sonra başarılı olmaları halinde ise mühendis olarak üniversiteden mezun olacak.

Bir günlük "İşbaşı Öncesi İş Yerine Uyum" eğitim programına Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refet Karadağ, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. İsmail Bozkurt ve Dr. Öğretim Üyesi Miraç Uçkun, İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Osman Günaydın, Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Kamil varınca, ilgili bölüm öğretim elemanları ve UME öğrencileri katıldı.

Açılışta bir konuşma yapan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Refet Karadağ, UME kapsamında öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Karadağ, "Bu dönem 6. UME öğrencileri olarak 10 farklı ildeki farklı akredite kuruluşlarda iş başı yapmak üzere gidiyorsunuz. İnşallah başarılı bir dönemin sonunda da dönüp mezun olacaksınız. Bu eğitim programı aynı zamanda bir istihdam programıdır. Sizden önceki birçok UME öğrencisi eğitim gördüğü kuruluşta işe alınarak aynı işlerine devam ettiler. Temennimiz odur ki siz de işbaşı yaptığınız iş yerlerinde kalıcı olarak işe devam edersiniz. Sizlere doğru, dürüst, disiplinli ve çalışkan olmanızı tavsiye etmek istiyorum. Doğru yoldan ayrılmayın, cesur ve atılgan olun. Hepinize hayat boyu başarılar diliyoruz” diye konuştu.