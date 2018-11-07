Umre ödüllü bilgi yarışması yapıldı

Adıyaman Müftülüğü tarafından görme engellilerin dini bilgilerini geliştirmek, Kur'an'ı Kerim okumalarını teşvik etmek, inanç esasları ve Siyer-i Nebi konularında bilgilerini artırmak amacıyla, “Görme Engellilere Yönelik Umre Ödüllü Kur'an-ı Kerim, Hafızlık ve Dini Bilgiler” yarışması yapıldı.

Müftülükte yapılan yarışmaya 15 yarışmacı katılırken 2 görme engelli yakını ile birlikte Umre'ye gitmeye hak kazandı.

Yarışma hakkında bilgi veren İl Müftüsü Mehmet Taşcı , “Toplumun önemli bir kesimini engelli vatandaşlarımız oluşturmaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı uzun dönem, hafızlık, yatılı ve yaz Kur'an kurslarında önceki yıllarda eğitim görmüş veya hali hazırda bu kurslarda eğitime devam eden yüzde 61 ve üzeri görme engelli kursiyerlere yönelik umre ödüllü yarışma düzenledik.

Gönül ister ki bütün yarışmacılarımızı umreye götürelim ancak Diyanet İşleri Başkanlığı imkanlar ölçüsünde, ilimize bu yarışma için 2 kişilik görme engelli kontenjanı ayırmıştır. Gözleri görmüyor ama kalp gözleri açık, yüce rabbimiz parmaklarına öyle bir yetenek lütfetmiş ki kardeşlerimiz parmak uçları ile Braille alfabesi ile Kuran'ı Kerim okuyorlar. Bütün yarışmacıları tebrik ediyorum” diye konuştu.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı başkanlığında yapılan yarışmada üyeler Vaize Zeliha Kınık, Müftülük İl Engelli Koordinatörü Ali Çelik ve Kuran Kursu Öğreticisi Suna Demir ile yarışmacılar katıldı.

Yarışma sonrasında bütün yarışmacılara müftülük tarafından çeşitli hediyeler verildi.