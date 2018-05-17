Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 13:59

Üniversite cami ibadete açıldı

Yapımı tamamlanan ve ilk teravih namazının kılındığı ADYÜ Cami Ramazan ayı ile birlikte ibadete açıldı.

Üniversite cami ibadete açıldı

17 Mayıs 2018 13:59


Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisinde 10 bin metrekarelik alanda 750 metrekare oturum alanına sahip ve Selçuklu-Osmanlı mimarisinin bir sentezi olarak inşa edildi. Dört bin kişi kapasiteli cami gerek il protokolünün gerekse de cami cemaatinin büyük beğenisini toplarken, caminin resmi açılışının Ramazan sonrası ilerleyen bir tarihte gerçekleştirileceği bildirildi.


Caminin açılmasıyla birlikte ilk eda edilen namaza Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Garnizon Komutanı Per. Alb. Davut Kulalar, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Yener, İdare Mahkemesi Başkanı Alper Ergüder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper de bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Pazar
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    34°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç