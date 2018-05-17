Üniversite cami ibadete açıldı

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi içerisinde 10 bin metrekarelik alanda 750 metrekare oturum alanına sahip ve Selçuklu-Osmanlı mimarisinin bir sentezi olarak inşa edildi. Dört bin kişi kapasiteli cami gerek il protokolünün gerekse de cami cemaatinin büyük beğenisini toplarken, caminin resmi açılışının Ramazan sonrası ilerleyen bir tarihte gerçekleştirileceği bildirildi.

Caminin açılmasıyla birlikte ilk eda edilen namaza Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Garnizon Komutanı Per. Alb. Davut Kulalar, Belediye Başkanı Fehmi Hüsrev Kutlu, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Yener, İdare Mahkemesi Başkanı Alper Ergüder, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper de bulundu.