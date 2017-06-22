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22 Haziran 2017 15:43

Üniversite kreşine kayıtlar başladı

Adıyaman Üniversitesi kampüs alanında hizmet veren üniversite kreşinde yeni kayıt dönemi başladı.

Üniversite kreşine kayıtlar başladı

22 Haziran 2017 15:43


Birbirinden özel sınıflardan ve sosyal alanlardan oluşan üniversite kreşinde 6 sınıf, 3 dinlenme odası, 1 oyun odası, 1 sineme odası ve idari odalar yer alıyor.


Deneyimli aşçıların hazırladığı yemeklerle çocukların günlük üç öğün yemek ihtiyaçlarının karşılandığı kreşte, eğitim programı olarak Milli Eğitim Bakanlığının 2012 yılında güncellemiş olduğu eğitim programını temel alınıyor.


Bu programa göre kreşe gelen öğrencilere güne başlama, kahvaltı, eğitim (hikaye, oyun, müzik, fen, kavram çalışması), öğle yemeği, dinlenme, ikindi kahvaltısı, eğitim (drama, satranç, dans), günün değerlendirmesi ve eve gitme zamanı gibi etkinliklerin olduğu program uygulanıyor.


Bu etkinliklerin yanında kendine güvenen, kendilerini rahat ifade edebilen, sorumluluk alabilen, mutlu, sağlıklı ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Üniversitemiz kreşinde, çocukların zihinsel gelişiminin yanında sosyal, duygusal, fiziksel gelişimine yönelik çalışmalar da yapılıyor.


Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ve yeni dönem için kayıt sürecinin başladığını ifade eden Öğr. Gör. Ruken Ünlü, “Amacımız milli ve Manevi değerlerimiz ışığında, adalet duygusunu kazanıp buna uygun davranabilen, sosyal becerileri gelişmiş, seçim yapabilen, karar verebilen, başarılı ve üretken bireyler yetiştirmek. Güvenli ve sıcak bir ortamda paylaşımcı, saygılı, problem çözme becerisine sahip bireyler yetiştirmeyi ve eğitimde kaliteyi hedef alan bir yuvayız. Yeni öğrencilerimizi kayıt döneminde bekliyoruz. Yeni kayıt döneminde dışarıdan öğrenci alacağımızı da eklemek istiyorum” dedi.




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