Üniversite öğrencileri çimento fabrikasına teknik gezi düzenledi

İnşaat sektörünün en önemli ürünü olan çimentonun üretimini yerinde görmek ve çevresel etkilerini incelemek için Çimko Çimento Adıyaman Fabrikasına teknik gezi düzenlendi.

Fabrika girişinde eğitim salonuna alınan öğrencilere ilk önce iş sağlığı ve güvenliği eğitimi ile tesis hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Ardından kişisel koruyucu donanımı dağıtılan öğrenciler Fabrika Çevre Sorumlusu Çevre Mühendisi Adnan Akıncı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Sadi Yıldırım nezaretinde sahayı gezdi.

Çimentonun ham maddeden klinker ve ürüne kadar geçirdiği tüm safhaların fabrikanın ilgili ünitelerinde anlatıldığı teknik gezide ayrıca sektörün önemli çevresel durumlardan toz ve emisyonların kontrol çalışmaları ile torbalı filtre üniteleri ve Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi (SEÖS) hakkında bilgi alındı.