Üniversite öğrencileri hidroelektrik santrale teknik gezdi

Enerji üretimi için kullanılan hidroelektrik santraller (HES) arasında önemli bir yeri olan akarsu tipi hidroelektrik santralini tanımak ve yerinde deneyimlemek amacıyla Göksu Çayı üzerinde kurulu olan bir HES tesisini gezdi. Teknik gezide önce Göksu Çayı üzerinde santrale gelecek olan suyun tutulduğu ve düzenli bir şekilde iletim kanalına aktarıldığı regülatör kısmı, ardından 7750 metre uzunluğunda iletim kanalı ve santral kısmı incelendi. Öğrenciler, regülatör ile dereden su alma, dereye balık ağzı ile çakıl ve kum ağzı ile su bırakma işlemlerini, santral binasında ise 40 metre yüksekten düşürülen suyun kinetik enerjisinden elektrik üretilmesi aşamalarını görerek öğrendi.

Tesisin çevresel etkilerinin de tartışıldığı gezide sektörde çevre mühendislerine duyulan ihtiyaçtan da bahsedildi.