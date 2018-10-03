Üniversite öğrencileri için ücretsiz kurs kayıtları başladı

Adıyaman Üniversitesi Merkez Külliyesi Gençlik Meydanında kurulan stantlarda kickboks, karate, satranç, ebru, filografi ve rölyef gibi ücretsiz kursların başvuruları 5 Ekim 2018 tarihine kadar alınmaya devam edilecek.

Başvuru stantlarını gezen Rektör Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, öğrencilerinin ders dışındaki vakitlerini verimli bir şekilde geçirmeleri amacıyla kurslar düzenlediklerini belirterek, "Bugün Üniversitemiz Gençlik Meydanında, Üniversitemiz ve Gençlik Merkezi tarafından açılacak kurslarla ilgili tanıtım stantları açıldı. Gerek sportif gerekse de sanatsal anlamda güzel kurslarımız mevcut. Evlatlarımızı kurslarımıza katılmaya bekliyoruz. Derslerden arta kalan zamanlarını boş geçirmemeleri adına güzel bir etkinlik olduğunu düşünüyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Kursların yanı sıra öğrencilerin için yemek bursu ile kısmi zamanlı çalışan öğrenci başvurularının da başladığı bildirildi.