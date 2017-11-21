Üniversite öğrencileri köy okulunu boyadı

Sosyal sorumluluk projelerine desteklerini sürdüren Adıyaman Belediyesi, köy okulunu boyamak için destek talebinde bulunan Adıyaman Üniversitesinden bir grup öğrenciye boya malzemesi sağlayarak okulun boyanmasına katkı sundu.

Konu ile ilgili değerlendirmede bulunan ve Adıyaman Üniversitesi öğrencileriyle Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) işbirliğiyle Kahta ilçesine bağlı ErikdereKöyü İlkokulunda boyama çalışması gerçekleştirildiğini söyleyen yetkililer, bu tür sosyal sorumluluk projelerine desteklerinin devam edeceğini dile getirdi.