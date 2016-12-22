Diğer
Kategoriler
22 Aralık 2016 16:49

Üniversite öğrencilerinden materyal sergisi

Üniversite öğrencilerinden materyal sergisi

22 Aralık 2016 16:49

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım dersi kapsamında hazırladıkları materyal, karikatür ve afişlerle “Dünden Bugüne Darbe ve Demokrasi” konulu sergi açtı.
Eğitim Fakültesi fuaye alanında açılan serginin açılışına Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, akademik ve idari çalışanlar, çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından öğrenciler ve öğretmenleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üniversite öğrencileri katıldı.
Dersin hocası Dr. Fatma Torun öncülüğünde hazırlanan sergide 30 materyal ve 9 karikatür ve afiş yer alıyor. Materyal ve afişlerde 15 Temmuz Darbe Girişimine vurgu yapılırken sergi öğrencilere öğrenirken öğretmeyi amaçlıyor. Cumhuriyet döneminde gerçekleşen darbe ve darbe girişimleri ele alan sergi aynı zamanda demokrasi konusunda ziyaretçilerine farkındalık oluşturmak istiyor. Ayrıca sergi neden darbe yönetimi olmaması gerektiği üzerinde de duruyor.
Materyal ve afişler Eğitim Fakültesinin ardından Adıyaman’daki çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında sergilenecek.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
10
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    10°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    9°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    9°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç