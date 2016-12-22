Üniversite öğrencilerinden materyal sergisi

Adıyaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıf öğrencileri Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım dersi kapsamında hazırladıkları materyal, karikatür ve afişlerle “Dünden Bugüne Darbe ve Demokrasi” konulu sergi açtı.

Eğitim Fakültesi fuaye alanında açılan serginin açılışına Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, akademik ve idari çalışanlar, çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarından öğrenciler ve öğretmenleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile üniversite öğrencileri katıldı.

Dersin hocası Dr. Fatma Torun öncülüğünde hazırlanan sergide 30 materyal ve 9 karikatür ve afiş yer alıyor. Materyal ve afişlerde 15 Temmuz Darbe Girişimine vurgu yapılırken sergi öğrencilere öğrenirken öğretmeyi amaçlıyor. Cumhuriyet döneminde gerçekleşen darbe ve darbe girişimleri ele alan sergi aynı zamanda demokrasi konusunda ziyaretçilerine farkındalık oluşturmak istiyor. Ayrıca sergi neden darbe yönetimi olmaması gerektiği üzerinde de duruyor.

Materyal ve afişler Eğitim Fakültesinin ardından Adıyaman’daki çeşitli ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında sergilenecek.