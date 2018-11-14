Üniversite öğrencisi ödüle layık görüldü

sınıf öğrencisi Remziye Çeltik, Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın 3. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışmasında ödüle layık görüldü.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Fikirler Yarışsın Engeller Aşılsın 3. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Materyal ve Etkinlik Yarışmasında, Rehberlik Etkinlik kategorisinde 267 ürün içerisinde ilk 15'e giren Remziye Çeltik mansiyon ödülü aldı.

Çeltik, 2017-2018 akademik yılı bahar döneminde Öğretim Görevlisi Dr. Sevilay Çırak Kurt tarafından yürütülen "Rehberlikte Program Geliştirme" dersi kapsamında hazırladığı "Yalnız Taş Duvar Olmaz" adlı etkinliğiyle yarışmanın prestijli ödüllerinden birine layık görüldü.

Türkiye genelinde akademisyenler, öğretmenler, önlisans/lisans ve lisansüstü öğrencilerinin katılabildiği yarışmada dalında ödüle layık görülen tek üniversite öğrencisi olma özelliği taşıyan Çeltik'e plaket ve 1500 TL'lik ödül takdim edildi.

Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Gürbüz, Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. İbrahim Yerlikaya, Öğretim Görevlisi Dr. Sevilay Çırak Kurt ve ödül alan öğrenci Remziye Çeltik'i makamında kabul ederek bu başarıdan dolayı kutladı.

Elde edilen başarıdan dolayı emeği geçenleri kutlayan Rektör Prof. Dr. Gönüllü, "Bu başarı göğsümüzü kabarttı. Öğrencilerimizin böyle ulusal ödüller alıyor olması bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Zira bunlar Üniversitemizde verilen eğitim kalitesinin de bir göstergesi oluyorlar. Tıp, eczacılık, spor ve sanat gibi diğer branşlarda olduğu gibi eğitim alanında da ödül sahibi olmak geleceğimiz için umut verici. Çünkü Eğitim Fakültesinden mezun olan öğrencilerimiz ülkemizin gelecek nesillerini inşa edecek olan öğretmenlerimiz olacaktır. Bu bakımdan ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşabilmesi için gerekli olan nitelikli iş gücünü yetiştirecek olan nitelikli eğitmenler de Üniversitemizden mezun oluyor” diye konuştu.