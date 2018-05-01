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01 Mayıs 2018 14:51

Üniversitede 180 meyve fidanı daha toprakla buluştu

Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası arkasındaki alanda gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde badem, alıç, nar, dut, incir, erik, kiraz, elma, üzüm, yenidünya ve ıhlamur olmak üzere toplamda 180 meyve fidanı toprakla buluştu.

Üniversitede 180 meyve fidanı daha toprakla buluştu

01 Mayıs 2018 14:51


Gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğinde Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Talha Gönüllü, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Seyit Temir ve Prof. Dr. Hasan Solmaz, üniversite kreşinde eğitim gören minik öğrenciler ile öğretmenleri, iktisadi ve idari bilimler fakültesi ile diğer birimlerden akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler hazır bulundu. Etkinlik ile ilgili konuşan Rektör Gönüllü, katılım ve aktarılan pozitif enerjiden dolayı oldukça memnun olduğunu belirterek, "Bugün burada 180 meyve fidanını toprakla buluşturduk. Yeşil bir üniversite hedefimiz vardı. Bunu gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz bu güzel etkinlikler karşılığını buluyor. Çalışanlarımız ile öğrencilerimizi burada görmek bizleri memnun ediyor. Ağaç dikmeyi seven bir üniversitemiz, personelimiz ve öğrencilerimiz var. İnşallah ağaç sayımız da öğrenci sayımız gibi artacaktır. Katılımcıların hepsine çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.




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