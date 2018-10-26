Üniversitede kısmi zamanlı çalışacak ve yemek bursu alacak öğrenciler belirlendi

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Salonunda gerçekleştirilen kura çekiminde Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Mehmet Ali Pektaş, ilgili idari çalışanlar ile öğrenciler hazır bulundu.

Yemek bursu için başvurusu uygun bulunan 4 bin 301 öğrenci arasından 220 öğrenci kısmi zamanlı çalışmak için başvurusu uygun bulunan bin 987 öğrenci arasından da 185 öğrenci kura ile belirlendi.

Şeffaflık açısından öğrencilerin önünde gerçekleştirilen kura çekimlerine zaman zaman öğrenciler de dahil oldu.

Kura çekiminin ardından yemek bursu ve kısmi zamanlı çalışacak olan 405 isim belirlenirken, konuyla ilgili konuşan Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyit Temir, "Geçen yıllar da olduğu gibi bu yıl da dar gelirli öğrencilerimiz için bir nebze olsun katkıda bulunabilmek adına yemek bursu vermeye ve ücret mükabili kısmi zamanlı çalışma imkanı sunmaya devam ediyoruz.

Öğrencilerimizin kısmi zamanlı olarak çalışmasındaki amacımız hem sorumluluk sahibi olmalarına yardımcı olmak hem de bu çalışmalarının karşılığında kendi el emeklerini kazanmalarını sağlamaktır.

Bir nevi burstur aslında kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma. Her iki bursumuza da belirlenen kriterleri sağlayan öğrencilerimiz başvurabiliyor. Başvuran sayısı kontenjandan fazla olunca da kura çekmek durumdayız. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz kura ile gerçekten ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin belirlendiğini biliyoruz. Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.