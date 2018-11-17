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Üniversitesi öğrencilerinden ortaokul öğrencilerine giysi yardımı

Bilkent Üniversitesi öğrencileri tarafından Zey Ortaokulu öğrencilerine mont yardımında bulunuldu.


Adıyaman Zey Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'ın girişimleriyle Bilkent Üniversitesi öğrencileri duyarlı bir davranış sergiledi. Üniversite öğrencileri kendi aralarında topladıkları para ile aldıkları montları Zey Ortaokulu'nda okuyan 105 öğrenciye gönderdi.


Okul idaresi tarafından gönderilen montlar öğrencilere teslim edilirken, öğrencilerin mutlulukları yüzlerine yansıdı.


Öğrenciler, başta üniversite öğrencileri olmak üzere Okul Müdür Yardımcısı Ramazan Ünal'a teşekkür etti.

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