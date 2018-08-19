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19 Ağustos 2018 14:48

Ünlü futbolcular Kahta’da

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, 90’lı yılların ünlü futbolcuları Kahta Dirilişspor Kulübü yöneticileri ile kahvaltıda bir araya geldi.

Ünlü futbolcular Kahta’da

19 Ağustos 2018 14:48


Düzenlenen kahvaltıya, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, 90’lı yılların ünlü futbolcularından Ali Gültiken, Oğuz Çetin, Hami Mandıralı, Ergün Penbe, Kahta Dirilişspor Kulübü yöneticileri katıldı.


Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde hayata geçirilen, “Futbolun Efsane İsimleri Gençlerle Buluşuyor” projesi kapsamında gençlerle buluşmak üzere Adıyaman’a gelen 90’lı yılların ünlü futbolcuları, futbol ile geçen hayatlarını ve en güzel hatıralarını Kahta Dirilişspor futbolcularına anlattı.


Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Kahta Dirilişspor Teknik Direktörü Osman Aydın Özkan, ünlü futbolcuların aktardıkları engin fikirlerinden dolayı teşekkür etti.




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