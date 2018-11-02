Unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynandı

ADYÜ Yaşayan Kültürel Hazine Müzesinde (Adıyaman evi) gerçekleştirilen etkinliğe ilköğretim ve lise öğrencileri katıldı. Adıyaman'da yıllar önce çocukların ve gençlerin oynadığı ancak şu günlerde unutulmaya yüz tutmuş oyunları tanıtmak ve oyun kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik büyük ilgi gördü. Etkinlikte beştaş, topaç, aşık, ip, dokuztaş, fincan (yüksük), çakmak ve yok deme gibi oyunlar oynandı.

Adıyaman Üniversitesi Kent Kültürü Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Sunay Akkaya etkinlikle ilgili olarak, “Amacımız son yıllarda bilgisayar ve internete odaklanan gençlerimizi kendi kültürleriyle donatmaktı. Bu kapsamda hafızadan odaklanmaya geleneksel Adıyaman stratejik oyunları hafızalara yerleştirmeye çalıştık. Burada gerek sokak aralarında gerekse de harfane gecelerinde oynanan oyunları oynadık. Hem hafızaları güçlendirmek hem de kültürümüzü gelecek nesillere aktarmak adına faydalı bir etkinlik olduğuna inanıyorum” açıklamasında bulundu.

Meddah gösterilerinin yapıldığı, şarkıların söylendiği etkinlikte misafirlere masallar da anlatıldı.