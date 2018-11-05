Uslu: “Haksız kazanca müsaade edilmiyor”

Ticaret Bakanlığının talimatı ve Valiliğin emri ile Eylül ayı başından itibaren Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekiplerinden oluşan ekipler haksız kazanç ve etiket yönetmeliğine aykırılık ile ilgili işyerlerine denetimlerini sürdürüyor.

Ticaret İl Müdürü Ömer Uslu, il genelinde 35 firma ve 796 üründe denetim yapıldığını belirterek, bu firmalardan 3'üne, 10 ürüne haksız kazançla ilgili tutanak tutulduğunu ifade etti.

Uslu, etiket yönetmeliğine aykırı davrandıkları gerekçesiyle 79 ürüne cezai işlem yapıldığını, 13 ürünün ise firmasının il dışında olmasından dolayı ilgili müdürlüklere tutanakların gönderildiğini kaydetti.

Ömer Uslu, haksız kazanç ile ilgili cezai müeyyidelerin Bakanlık yetkisi dahilinde olduğunu, 6 bin TL'den başlayıp, 50 bin TL'ye kadar çıktığını söyledi.

İki ekip halinde sürdürülen denetimlerin devam edeceğini ve haksız kazanca müsaade edilmediğini aktaran Uslu, Ali 175, e-şikayet üzerinden ihbarları değerlendirdiklerini dile getirdi.