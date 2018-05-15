Uslu’dan Duranay’a ‘hayırlı olsun’ ziyareti

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Uslu beraberinde yönetim kurulu üyeleri ve ATSO Genel Sekreteri Naim Harputluoğlu ile birlikte Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığında güven tazeleyen Ziya Duranay’ı ziyaret ederek başarılar diledi.

ESOB Başkanı Ziya Duranay’ı tebrik eden ATSO Başkanı Mustafa Uslu, “Ziya Duranay kardeşimiz Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanlığına tekrar seçildi. İki dönemdir Ziya Duranay ile birlikte uyum içerisinde çalıştık. İkimizin de tek amacı Adıyaman’a hizmet etmek. Hamdolsun dört yıl zaman içerisinde ilimiz için sivil toplum kuruluşları olarak önerilerimizi sunduk. Sivil toplum örgütlerinin esas görevi kentteki eksiklikleri görerek somutlaştırarak ilgili kurumlara sunmaktır. Bizim siyasetin üzerinde bir yetkimizin olduğunu kimse söyleyemez. Böyle bir derdimizde yok. Ama sivil toplum örgütlerinin kuruluş amacının temelinde de kentin sorunlarını çözüm mercilerine iletmek vardır. Bu konuda da hiçbir zaman birbirimizle ters düşmeden doğru şeyleri ilgili makamlara götürdük. Bizim görevimiz önerileri sunmaktır. Ama şuna da çok önem veriyor olmamız lazım. Yani sivil toplum örgütleri, kentin siyasileri ve atanmışlarıyla birlikte el ele kol kola birlikte çözüm yollarını araması kadar güzel bir şey yoktur. Elbette bizler sorunları tespit ederken tabi bu kentin atanmışlarıyla ve siyasilerimizle birlikte kentin sorunlarını masaya koymak bizim işimizdir. Bu konuda sivil toplum örgütleriyle uyum içerisinde çalıştığımızı söyleyebiliriz. Özellikle gerek Ziya başkanım, Ziraat Odası Başkanımız, Ticaret Borsası Başkanımız, OSB Başkanımızla bir ahenk içerisinde Adıyaman’ın sorunlarını dile getirdik. Gücümüzün yettiği kadar bazılarını çözdük bazılarının çözüm süreçleri devam ediyor. Bizim amacımız Adıyaman’a bir şeyler katarak ilimizin muasır medeniyetler seviyesine çıkması için biz ne katabilirizin gayreti içerisinde olmamız lazım. Bizde bu noktada elimizden geleni yapacağız. Kentin ekonomisini nasıl düzeltebiliriz, bu kentin işsizlik rakamlarını Türkiye ortalamasının nasıl altına çekebiliriz, nasıl daha çok yatırımcı çekebiliriz hesabını yapıyor olmamız lazım. Tabi biz siyasilerimizle uyum içerisinde önümüzdeki süreçte bu görevlerimizi ve eksikleri tespit edip çözümü noktasında hep birlikte götüreceğiz diye düşünüyorum. Ziya beyi tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren ESOB Başkanı Ziya Duranay, “Ticaret ve Sanayi Odamız seçilir seçilmez bizleri ziyaret ettiler. Ben kendilerine ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Biz geçen dönemde Adıyaman için hep birlikte hareket ettik. Ticaret ve Sanayi Odasıyla Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği birlikte çalışmalı. İşlerini büyüten ve şirketleşmeye giden mükelleflerimiz buradan oraya adım atmaktadır. Bundan sonra da Adıyaman için esnaf sanatkar için, tacir tüccar için elimizden gelen hizmeti yapacağız. Kendilerine şahsım ve yönetim kurulu arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.