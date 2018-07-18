Yaşanan olay saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, H.Ş., isimli bir genç Atatürk Bulvarı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bulunan üst geçide çıktı. Buraya çıkan H.Ş., bilinmeyen nedenlerden dolayı kendisini üst geçit korkuluklarından aşağıya sarkıtarak anlamak istedi.

Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Sağlık ekipleri, polis ekipleri ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerinde hazır beklerken polis ekipleri ve vatandaşlarda şahsı ikna etmeye çalıştı. İkna etme çalışmalarına aldırış etmeyen genç kendisini aşağıya bıraktı.

Kendisini aşağıya bırakan genci fark eden 112 Acil Sağlık ekipleri, yanında bulundurdukları hasta taşıma brandasını hızlı bir şekilde açarak gencin branda üzerine düşmesini sağladı. Yaşanan olay saniye saniye cep telefonu kameralarına yansırken kendisini aşağıya atan H.Ş., sağlık ekiplerinin açmış olduğu branda sayesinde olaydan yara almadan kurtuldu.

H.Ş., 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.