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27 Kasım 2017 16:59

Usta öğreticilere ‘terörle mücadele’ semineri

Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi Rehberlik Servisince organize edilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden görevli Polis Memuru Mulla Karakuş tarafından ÇATOM’da görevli usta öğretici ve kursiyerlere yönelik bilgilendirme ve önleme faaliyetleri konulu seminer verildi.

Usta öğreticilere ‘terörle mücadele’ semineri

27 Kasım 2017 16:59


ÇATOM binasında seminer veren polis memuru Mulla Karakuş, Ülkemizde ve Dünyada terör ve terörün çeşitleri üzerine açıklamalarda bulundu. Hiçbir terörün birbirilerinden farklı olmadığını dile getiren Karakuş, Devlet ve vatandaş el ele verdiği zaman terör ve terör örgütlerimin buralarda barınamayacağını söyledi.


Mulla Karakuş, “Biz Emniyet görevlileri olarak vatandaşımızın güvenli ve huzurlu bir hayat sürmesi için çalışıyoruz. Siz kıymetli vatandaşımızın da her zaman bize ulaşmasını ve bizimle iletişim kurmasını önemsiyoruz “ dedi.


Karakuş, özellikle anne ve babaların çocukları ile sevgi temelli iletişim kurmalarını, onlardan sevgi ve merhametini eksik etmemelerini söyledi.


Seminer sonunda konuşan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç “ Kurslarımızın yoğun olduğu alanlarda sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde usta öğreticilerimize ve kursiyerlerimize yönelik terör ve uyuşturucu ile mücadele seminerleri düzenlemekteyiz. Kadın ve Gençlik Merkezlerimizde kurs gören yaklaşık 250 kursiyerimize bu semineri verdik. Amacımız, vatandaşımızı önemli konularda bilgilendirmek. Huzurun, güvenin ve hoşgörünün kenti Adıyaman’ımızın güzel insanlarına güzel hizmetler sunmaktır. Bu anlamlı çalışmalardan dolayı katkı sunan İl Emniyet Müdürlüğümüze, ÇATOM çalışanlarına ve Rehber Öğretmenimiz Sezai Yılmaz’a teşekkür ediyorum” dedi.


ÇATOM sorumlusu Zeynep Erdem ise, Halk Eğitimi ve İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür etti.




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