Usta Şair İbrahim Sadri’den şiir dinletisi

Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Davut Kulalar ve Alay Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper ve bir çok vatandaş güzel bir gece yaşadı.

İbrahim Sadri’nin seslendirdiği şiirlerin yanı sıra saz ekibinin sergilediği performans ve Kubilay Doğan’ın seslendirdiği türkülerle doyumsuz bir gece yaşayan davetliler, Sadri’yi Adıyaman’da görmekten oldukça memnun kaldıklarını dile getirdiler.

Program sonunda protokol üyeleri tarafından İbrahim Sadri’ye teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.