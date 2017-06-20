Diğer
Kategoriler
20 Haziran 2017 14:44

Usta Şair İbrahim Sadri’den şiir dinletisi

Adıyaman Belediyesi tarafından Ramazan ayı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen ‘Hısn-ı Mansur’da Ramazan Akşamları’ programının konuğu olarak Adıyaman’daki hayranlarıyla buluşan usta Şair İbrahim Sadri seslendirdiği birbirinden güzel şiirlerle büyük beğeni topladı.

Usta Şair İbrahim Sadri’den şiir dinletisi

20 Haziran 2017 14:44


Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Said Kutlu, Garnizon Komutanı ve Askerlik Şube Başkanı Davut Kulalar ve Alay Komutanı Ercan Atasoy, Emniyet Müdürü Metin Alper ve bir çok vatandaş güzel bir gece yaşadı.


İbrahim Sadri’nin seslendirdiği şiirlerin yanı sıra saz ekibinin sergilediği performans ve Kubilay Doğan’ın seslendirdiği türkülerle doyumsuz bir gece yaşayan davetliler, Sadri’yi Adıyaman’da görmekten oldukça memnun kaldıklarını dile getirdiler.


Program sonunda protokol üyeleri tarafından İbrahim Sadri’ye teşekkür belgesi ve hediye takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ADIYAMAN HABERLERİ
ADIYAMAN HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
ADIYAMAN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:51
  • Güneş :04:58
  • Öğle :12:39
  • İkindi :16:33
  • Akşam :20:00
  • Yatsı :21:50
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!