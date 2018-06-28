Ustalık ve kalfalık belgeleri dağıtımı başladı

Haziran ayı sınavlarının tamamlanması ile birlikte 78 kursiyer belge sahibi oldu. Osman İsot Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi mesleki eğitim merkezi programı kapsamında önceki öğrenmelerin tanınması amacıyla 6-13 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan kalfalık ve ustalık sınavlarına katılarak başarılı olan 60 kalfa ile 18 usta adayı belgelerini almaya hak kazandı. Belgeler okul müdürlüğünden alınmaya başlandı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Nevzat Avşar, yürüttükleri sistemli sürecin meyvelerini aldıklarını belirterek, Besni’de 78 esnafı ustalık ve kalfalık belgesi ile buluşturmanın sevinç ve onurunu yaşadıklarını belirtti.

Avşar, "Mart ayında başladığımız süreçte halkımızın sınav hakkından yararlanması amacıyla duyurulmasında desteklerinden dolayı sürece katkı sunan Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen’e ve çalışmalarından dolayı okulumuz idareci ve öğretmenlerine teşekkür ederim" diye konuştu.