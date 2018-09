Uyarı sonrasında cezai işlem uygulanacak

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürü Osman Kolay, ‘emniyet kemeri' ve ‘cep telefonu' uyarılarının ardından cezai işlemlerin uygulanacağını kaydetti.

Trafik kazasından kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesinde büyük önem taşıyan emniyet kemerinin Adıyaman'da da yaygın olarak kullanılmasını sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yoğun çalışma başlattı. Bununla birlikte kazaların oluşumunda önemli paya sahip olan seyir halinde iken cep telefonu kullanımında da sıkı denetim gerçekleştiriliyor.

Yaşanan trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaların önlenebilmesi için emniyet kemerinin önemine vurgu yapan Şube Müdürü Osman Kolay, “Kurban Bayramında ülke genelinde meydana gelen ölümlü kazalarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yüzde 80'inin emniyet kemeri takmadığı tespit edilmiştir. Yine bu kazalarda ağır yaralanma olaylarında emniyet kemeri takılmadığı ortaya çıkmıştır. Emniyet kemeri kullanımı kazalarda ölüm ve ağır yaralanmaları yüzde 70 oranında engellemektedir. Ayrıca kaza riskini büyük oranda artıran seyir halinde iken cep telefonu kullanan sürücüler hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye sokmaktadırlar. Seyir halinde cep telefonu kullanan, sürekli şerit değiştirmek anlamına gelen makas atmak şeklinde araç kullanan ve emniyet kemeri takmayan sürücülerle ilgili tüm ekiplerimizle denetimlerimizi sıklaştırdık. Bu denetimler sadece ana arterlerde değil ilimizin tüm cadde ve sokaklarında devam edecek” dedi.

Yalnızca trafik polisleri değil, tüm polisler gördüğü bu ihlalleri tutanak haline getirmesi suretiyle cezai işleme dönüştürüleceğini belirten Kolay, “Yapmış olduğumuz bu uygulamalarda amacımız vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamaktır. Her yıl binlerce insanımızı trafik kazalarında kaybediyor, on binlerce vatandaşımız ise ağır yaralanmalara maruz kalıyor. Trafik cezasına maruz kalmaktan öte kendilerinin ve başkalarının can ve mal güvenliğini düşünerek tüm sürücülerimizin kurallara uymasını, arka koltuk dahil araç içerisinde herkesin emniyet kemerini takmalarını ve seyir halinde iken kesinlikle cep telefonu kullanmamalarını istiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.