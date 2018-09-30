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Uygulamada ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Adıyaman’da Yunus Polis ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında bir şahıs üzerinde tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Adıyaman'da Yunus Polis ekiplerince yapılan uygulamalar kapsamında bir şahıs üzerinde tabanca ve mermiler ele geçirildi.


Edinilen bilgilere göre, Yunus Polis ekipleri tarafından yapılan uygulamalar ve denetimler kapsamında durumundan şüphelenilerek durdurulan H.Ü.,isimli şahsın üzerinden 1 adet tabanca ile bu tabancaya ait 12 adet mermi ele geçirildi. Konuyla ilgili olarak tabanca ile mermilere el konulurken H.Ü., isimli şahıs ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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