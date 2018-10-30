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Uygulamalı yeni doğan canlandırma eğitimi gerçekleştirildi

Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma (NRP) Eğitimi verildi.


Sağlık müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimler Uzm. Dr. Selahattin Akar, Dr. İbrahim Hakan Bucak, Ebe Öznur Yapıcı, Ebe Nayle Onuk ve Ebe Şükran Abeş tarafından verildi.


Merkez ve ilçe devlet hastaneleri ile özel hastanelerde görev yapan doktor, ebe ve hemşirelere 3 gün boyunca Uygulamalı Yeni Doğan Canlandırma konuları anlatıldı. Verilen eğitimler sonrası eğitime katılan katılımcılara sertifikaları verildi.

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