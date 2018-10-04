İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uygunsuz park eden araçlar otoparka çekildi

Adıyaman’ın en işlek yollarından biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde uygunsuz ve belirtilen park şeridi dışına park eden araçlar tek tek çekici ile otoparka çekildi.

Adıyaman'ın en işlek yollarından biri olan Atatürk Bulvarı üzerinde uygunsuz ve belirtilen park şeridi dışına park eden araçlar tek tek çekici ile otoparka çekildi.


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin en yoğun trafiğinin yer aldığı Atatürk Bulvarı üzerinde daha önceden çizilmiş park çizgilerinin dışına şekilsiz park edilen araçlara yönelik önce cezai işlem uygulandı. Yazılan cezalar sonrasında ise araçlar tek tek çekicilere yüklendi. Çekiciler tarafından alınan araçlar otoparklara götürülürken denetimlerin sıklıkla devam edeceği öğrenildi. Öte yandan trafik polis ekipleri, çizilen çizgilerin yanına, üzerine ve ya etrafına vatandaşların araçlarını şekilsiz bir şekilde değil düzenli şekilde park etmeleri gerektiğini vurguladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.