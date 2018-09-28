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Uyuşturucu bağımlısı hırsızlar eczaneden sakinleştirici ve para çaldı

Adıyaman’da uyuşturucu bağımlısı 2 kişi, eczaneden sakinleştirici ilaç ve para çaldı.

Adıyaman'da uyuşturucu bağımlısı 2 kişi, eczaneden sakinleştirici ilaç ve para çaldı. Daha sonra da iki iş yerinin camlarını kıran hırsızlar önce kameralara, sonra polise yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, uyuşturucu bağımlısı oldukları öğrenilen H.K. ile M.Ç., Yunus Emre Mahallesi Şifa Caddesi'nde bulunan bir eczanenin kapılarını zorlayarak içeriye girdi. Şahıslardan biri sakinleştirici ilaç ararken, diğeri ise kasada bulunan paraları çaldı. Bin 500 lira ile 500 TL değerinde sakinleştirici ilaç çalan şahıslar daha sonra şehir merkezinde bulunan iki iş yerinin camlarını da sopayla kırdı. Yaşanan hırsızlık ve cam kırma olayları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis ekiplerince aranan şahıslar başka bir iş yerine girmek üzereyken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan H.K. ile M.Ç. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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