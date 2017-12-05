Uyuşturucu ile Mücadele Koordinasyon toplantısı

Toplantıya, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Vali Yardımcıları Adem Kaya, Yasin Yunak, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mücahit Avkıran, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve uyuşturucu ile mücadelede görevli kamu kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda Adıyaman’daki genel asayiş durumu, toplumun en önemli sorunlarından birisi haline gelen uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede alınacak tedbirler hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, uyuşturucu ile mücadelede yürütülen çalışmalar ve gelinen nokta hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Uyuşturucu ile mücadelenin etkin bir şekilde yapılmasının önemine vurgu yapan Vali Nurullah Naci Kalkancı, "Terörle mücadele ettiğimiz gibi uyuşturucu ile mücadele edeceğiz. Uyuşturucu şebekelerinin çocuklarımızı zehirlemelerine asla fırsat vermeyeceğiz ve gençlerimizi zehirleyen uyuşturucunun her türlüsüyle dört koldan kararlı bir mücadele sürdüreceğiz. Çağın vebası olan uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadelede hattı müdafaa değil, sathı müdafaa uygulanacaktır. Burada özellikle kurumlarımıza, STK’lara ve en önemlisi ailelerimize büyük bir sorumluluk düşüyor. Toplumumuzun hem bugününü hem de geleceğini tehdit eden bu illetle devlet ve millet olarak topyekun mücadele etmemiz gerekiyor. Bu noktada ilgili kurumlarımız birbirleriyle sürekli diyalog halinde olmalı ve iletişim kanallarını sürekli açık tutmalıdır" dedi.

Vali Nurullah Naci Kalkancı Başkanlığında yapılan toplantı, uyuşturucu ile mücadelede gelinen nokta, yeni çalışma ve güncel önerilerin değerlendirilmesi ile sona erdi.