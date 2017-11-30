‘Uyuşturucu ile Mücadele’ paneli düzenlendi

Halk Eğitim Merkezi salonunda gerçekleştirilen panele konuşmacı olarak Halk Eğitim Merkezi Aziz Özbilgiç, Yeşilay Cemiyeti Şube Başkanı Hakan Özöncel, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yıldıray Yörük katıldı.

Açılış konuşmasını yapan Rehber Öğretmen Sezai Yılmaz, toplumun önemli problemlerinden birisi olan uyuşturucu ile ilgili farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Daha sonra konuşan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yıldıray Yörük ise, polisin uyuşturucu ile mücadelede yaptığı çalışmaları aktardı.

Yeşilay Cemiyeti Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ise, konuşmasında derneğin faaliyetleri, aile ve çocuk ilişkilerinin önemine işaret etti.

Özöncel, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi bu anlamda anne babaların iyi evlat yetiştirmeleri, çocukların ekrandan akran ilişkilerine yönlendirilmesi, aile sevgi ile yaklaşmazsa sokakta kötü niyetli kişilerin onları tuzağa düşüreceğinden bahsetti.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Aziz Özbilgiç ise konuşmasında, “Dünyamızı ve ülkemizi ciddi manada tehdit eden uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı bir insan olarak, bir eğitimci olarak, bir baba olarak ve en önemlisi de bir birey olarak kayıtsız kalmamız mümkün değildir.

Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi olarak sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde birçok alanda çalışmalarımızı yürütmekteyiz. Geçtiğimiz hafta paydaş kurum olarak hizmet sunduğumuz kurumlarda yaklaşık 500 usta öğretici ve kursiyerimize terörle mücadele seminerleri verdik. Vermeye devam edeceğiz. Mesleki ve teknik, sosyal ve sportif, okuma yazma, açık lise ve ortaokul olmak üzere yaklaşık 3 bin 179 alanda kurs açarak ilimizde ikamet eden insanımıza hizmet sunmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Halk Eğitimi merkezimize gelen vatandaşlarımızı sanatla, sporla, kültürle tanıştırmaya gayret ediyoruz. İnsanlarımızın kaliteli bir zaman geçirmelerine imkân sunuyoruz.

İnsan sosyal bir varlıktır. İhtiyaçlarını karşılayabilmesi için diğer insanlarla birlikte yaşamak zorundadır. Birlikte yaşarken uyulması gereken kurallara da uyulması kaçınılmazdır.

Terör, uyuşturucu ve madde bağımlılığı toplumun kanayan yarası olmuştur. Her gün televizyonlarda ve gazetelerde bu tür haberler sıkça yer almaktadır. Birçok suçun temelinde de uyuşturucu ve madde bağımlılığı yatmaktadır.

Öyle ise nedir madde bağımlılığı, nedir uyuşturucu? İnsan hayatını olumsuz etkileyen ve içilen uyuşturucunun niteliğine göre bedeni esir alan ilk etapta keyif veren ve akabinde ölüme kadar sürükleyen kimyasal içeceklerdir. Teknoloji bağımlılığı ile birlikte sayısız uyuşturucudan bahsedebiliriz.Bu illetin tuzağına en fazla gençler düşmektedir. Çocuk ergenlik yaşına geldiğinde; gerek toplum, gerek anne baba ve gerekse çocuğun çevresi tarafından doğru kanalize edilmediği zaman ergen bir arayışa yönelir. Kimlik arayışını akran gruplarında arar. Birey uyuşturucu kullandığı zaman akıl ve zeka zaafa uğrar. Uyum gücünü iflasa götürür. Onu aileden, sevdiklerinden, toplumdan ve çevresinden uzaklaştırarak yalnızlığa, bunalıma ve akabinde de hayvani bir hayata sürükler” dedi.