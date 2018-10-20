Uyuşturucu kullandıkları esnada jandarmaya yakalandılar

Edinilen bilgilere göre, jandarma ekipleri tarafından Türmüz Tepe Mevkiinde yapılan denetimler sonucunda uyuşturucu madde kullanan M.K., ile M.T., isimli iki şahıs yalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların yapılan üst aramalarında 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Ali Dağı Mesire alanı yakınlarında ise yine devriye görevi yürüten jandarma ekipleri S.K., ile G.A., isimli iki şahsı uyuşturucu kullanırken yakaladı. Yakalanan şahısların üzerinden 13 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddeleri muhafaza altına alınırken yakalanan 4 şahıs sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.