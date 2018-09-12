Uyuşturucu kullanırken yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde devriye görevi yaptıkları esnada İ.G., Y.G., ve H.Y., isimli 3 şahsı uyuşturucu kullandıkları esnada yakaladı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında ise 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulurken 3 şahıs ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.