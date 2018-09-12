İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uyuşturucu kullanırken yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye görevinde uyuşturucu kullandıkları esnada yakalanan 3 şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele konusunda çalışmalarını aralıksız yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde devriye görevi yaptıkları esnada İ.G., Y.G., ve H.Y., isimli 3 şahsı uyuşturucu kullandıkları esnada yakaladı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında ise 15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulurken 3 şahıs ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.