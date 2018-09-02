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02 Eylül 2018 15:30

Uyuşturucu kullanırken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

Adıyaman’da, dere yatağı içerisinde uyuşturucu kullanırken jandarma ekiplerince yakalanan 5 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanırken yakalanan 5 kişi gözaltına alındı

02 Eylül 2018 15:30


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Taşpınar Köyü yakınlarında bulunan bir dere yatağı içerisinde devriye görevi yapan jandarma ekipleri İ.S., M.A., N.Ç., Ö.K., ve G.A., isimli şahısları uyuşturucu kullandıkları esnada yakaladı. Yakalanan şahısların yapılan üst aramalarında 25 gram esrar maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddelerine el konulurken şahıslar ise ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar daha sonra ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.




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