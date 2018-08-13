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13 Ağustos 2018 10:48

Uyuşturucu sanılan hapların reçeteli ilaç olduğu anlaşıldı

Adıyaman’da uygulama noktasında bir şahsın yanında bulunan kutudan çıkan ve uyuşturucu hap sanılan hapların psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğu ortaya çıktı.

Uyuşturucu sanılan hapların reçeteli ilaç olduğu anlaşıldı

13 Ağustos 2018 10:48


Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı karayolu Çakal Köprüsü yakınlarında bulunan uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Yapılan aramalar kapsamında B.Ç.S. isimli kişinin çantasında yer alan cep telefonu kutusu içerisinde 200 adet hap ele geçirildi. Önce uyuşturucu sanılan hapların incelemelerin ardından psikiyatri hastalarının tedavisinde kullanılan haplar olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine haplar B.Ç.S. isimli kişiye teslim edildi. Hapları polislerden teslim alan B.Ç.S. yolculuğuna kaldığı yerden devam etti.




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