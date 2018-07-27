Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Bahçelievler mahallesinde bir işyeri önünde uyuşturucu alışverişi yapan iki şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı. Y.B. isimli şahıs M.D. isimli şahsa 1 gram eroin maddesi satarken polis tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan iki şahıstan Y.B isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili M.D. isimli şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, Y.B. isimli şahsın sorgulamasının sürdüğü ve adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.