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27 Temmuz 2018 12:25

Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı

27 Temmuz 2018 12:25


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman merkez Bahçelievler mahallesinde bir işyeri önünde uyuşturucu alışverişi yapan iki şahıs polis tarafından suçüstü yakalandı. Y.B. isimli şahıs M.D. isimli şahsa 1 gram eroin maddesi satarken polis tarafından suçüstü yakalandı.


Gözaltına alınan iki şahıstan Y.B isimli şahsın evinde yapılan aramada 5 gram eroin maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili M.D. isimli şahsa uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, Y.B. isimli şahsın sorgulamasının sürdüğü ve adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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