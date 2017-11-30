Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.. Operasyonda satışa hazır paketlenmiş, eroin, esrar, bonzai ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, yakalanan 9 kişi emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından adliyeye sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.