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30 Kasım 2017 16:16

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

Adıyaman’da Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu satıcılarına operasyon: 9 gözaltı

30 Kasım 2017 16:16


Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı.. Operasyonda satışa hazır paketlenmiş, eroin, esrar, bonzai ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, yakalanan 9 kişi emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından adliyeye sevk edildi.


Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.




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