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01 Aralık 2017 14:13

Uyuşturucu satıcısı 7 kişi tutuklandı

Adıyaman’da Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 9 kişiden 7’si tutuklandı.

Uyuşturucu satıcısı 7 kişi tutuklandı

01 Aralık 2017 14:13


Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik geçtiğimiz günlerde operasyon düzenlendi. Operasyonda satışa hazır paketlenmiş, eroin, esrar, bonzai ile uyuşturucu haplar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 9 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.


Şahıslardan 1’i savcılık tarafından, 1 kişi ise mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Yunus K., Abdurrahman S., Hulisi K., Mustafa Serhat Y., Nezif T., Osman T. ve Ekrem T. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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