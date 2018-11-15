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Uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.N. isimli şahsın Kayalık Mahallesindeki ikametinde arama yaptı. Aramada satışa hazır vaziyette 19 paket halinde toplam 29,8 gram gelen bonzai maddesi, katkı maddesi olarak kullanılan 85 gram yavşan otu ve paketleme malzemeleri ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.N. isimli şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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